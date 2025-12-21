Haberler

Kars Valisi Polat'tan Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, "Sarıkamış, yalnızca bir cephe değil, yüreği vatan sevgisiyle atan Mehmetçiğin, imkansızlıklar karşısında bile geri dönmeyi düşünmediği bir iman ve sadakat destanıdır.

Kars Valisi Ziya Polat, " Sarıkamış, yalnızca bir cephe değil, yüreği vatan sevgisiyle atan Mehmetçiğin, imkansızlıklar karşısında bile geri dönmeyi düşünmediği bir iman ve sadakat destanıdır." ifadelerini kullandı.

Vali Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

22 Aralık 1914'te başlayan Sarıkamış Harekatı'nın, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerin destansı fedakarlıklarının en hüzünlü ve en onurlu sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

"Dondurucu soğuğa, yokluğa ve imkansızlıklara rağmen milletimizin bağımsızlığı ve bekası için gözlerini kırpmadan mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Allahuekber Dağları'nda, vatan toprağına düşen her bir adım, bir duanın, bir fedakarlığın ve bir milletin kaderine sahip çıkışının nişanesi oldu. Dondurucu soğukta, karla kaplı dağlarda açlığı, yokluğu ve ölümü göze alarak yürüyen kahramanlarımız, ardında tarifsiz bir acı ama sonsuz bir onur bıraktı."

Polat, mesajında şunları kaydetti:

"Sarıkamış, yalnızca bir cephe değil, yüreği vatan sevgisiyle atan Mehmetçiğin, imkansızlıklar karşısında bile geri dönmeyi düşünmediği bir iman ve sadakat destanıdır. O beyaz örtünün altında kalan her can, bu toprakların bugün bize vatan olmasının bedelidir. Sarıkamış'ta yazılan bu acı ama onurlu destan, bizlere vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin ne denli kutsal olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların uğruna can verdikleri değerleri yaşatmak en büyük görev ve sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Selçuk İnan'dan bahis itirafı

Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok

Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
title