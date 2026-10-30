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Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü

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Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi, akşam etkili olan sağanağın yüksek kesimlerde kara dönüşmesiyle mevsimin ilk karını aldı. Zirve beyaza bürünürken Sarıkamış sonbahar güzelliklerini sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesine mevsimin ilk karı yağdı.

Sarıçam ormanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve şu sıralar sonbaharın tüm güzelliklerini sunan Sarıkamış'ta, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Kardan dolayı Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi beyaza büründü.

Kaynak: AA
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