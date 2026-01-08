Kars'ta köylerden geçen menderesler hayvancılığa can suyu oluyor
Kars'ın Selim ilçesinde kış aylarında besicilerin hayvanlarını suladığı menderesler, tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlıyor. Bölge halkı, mendereslerin yazın tarla sulama ve hayvan otlatma işlemlerinde de faydalandığını belirtiyor.
Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, kış mevsiminin gelmesiyle besiciler hayvanlarını ahırlarda beslemeye başladı.
Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünden geçen menderesler de her mevsim bölgede hayvancılığa katkı sunuyor.
Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, karla beyaza büründü.
Tarımla hayvancılığa can suyu olan menderesler, karla kaplı haliyle dronla görüntülendi.