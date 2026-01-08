Haberler

Kars'ta köylerden geçen menderesler hayvancılığa can suyu oluyor

Güncelleme:
Kars'ın Selim ilçesinde kış aylarında besicilerin hayvanlarını suladığı menderesler, tarım ve hayvancılığa önemli katkı sağlıyor. Bölge halkı, mendereslerin yazın tarla sulama ve hayvan otlatma işlemlerinde de faydalandığını belirtiyor.

Kars'ın Selim ilçesinde köylerden geçen menderesler, kış aylarında hayvancılığa katkı sağlıyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta, kış mevsiminin gelmesiyle besiciler hayvanlarını ahırlarda beslemeye başladı.

Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünden geçen menderesler de her mevsim bölgede hayvancılığa katkı sunuyor.

Bazı besicilerin hayvanlarını suladığı menderesler, kıvrım kıvrım akan görüntüsüyle dikkati çekiyor.

Yöre halkının yaz aylarında tarlasını suladığı, kazlarını yüzdürdüğü ve etrafında hayvanlarını otlattığı mendereslerin çevresi, karla beyaza büründü.

Tarımla hayvancılığa can suyu olan menderesler, karla kaplı haliyle dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

