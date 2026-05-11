Kars'taki Digor Şenliği'nde besicilerin süslediği buzağılar güzellikte yarıştı

Kars'ın Digor ilçesinde düzenlenen Digor Şenliği renkli geçti.

Kaymakamlık, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl ilki düzenlenen "Digor Şenliği", Hükümet Konağı önündeki caddede yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının sahne aldığı programda, sergi ve stant açılışları da yapıldı.

Şenlikte düzenlenen "En Güzel Buzağı Yarışması" renkli anlara sahne oldu. Besiciler tarafından süslenerek alana getirilen 13 buzağıdan en güzel 3 buzağı, jüri üyeleri tarafından seçildi.

Digor Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman, Digor'da birlik ve beraberlik kültürünün ön planda olduğunu söyledi.

İlçedeki bu birliği şenlik ortamına taşıyıp güçlendirmek istediklerini ifade eden Kahraman, "Milletleri millet yapan sevinçte, tasada ve kederde bir olmaktır." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Cumhuriyet'i her birlikte kurduk, bu devlete omuz olduk, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadık. Birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın hep birlikte yürüttükleri milli birlik ve kardeşlik süreci de inşallah en iyi şekilde sonuçlanacak. Buna hep beraber destek olalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kahraman, Çalkın ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, buzağı güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Oyuklu köyünden buzağı güzellik yarışmasına katılan Bayram Varli de çok mutlu olduğunu belirterek, "Buzağıyı güzel görünmesi için süsledim ve dereceye girdim, mutluyum emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
