Kars'taki Arpaçay Menderesleri Görsel Şölen Sunuyor

Kars'taki Arpaçay Menderesleri Görsel Şölen Sunuyor
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Kars'ta yer alan Arpaçay Menderesleri, yemyeşil doğası ve akan sularıyla görenleri mest ediyor. Tanju Altay, mendereslerin turizme kazandırılmasını beklediklerini ifade ediyor.

Arpaçay Menderesleri görenleri mest ediyor

- Kars'ta tabloları kıskandıran görüntü

KARS - Kars'ta tabloları kıskandıran görüntü. Yeşilin tonları, meralarda otlayan hayvan sürüleri ve gökyüzünün mavisiyle birleşen Arpaçay menderesleri görsel şölen sunuyor.

Kars'ın doğal güzelliklerinden biri olan Arpaçay Menderesleri, bahar da adeta bir tabloyu andıran manzaralar sunuyor. Coşkuyla akan suların arasında meralara yayılan hayvan sürüleri kenttin doğayla birleşen bütün güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Mendereslerin yanı başında bulunan Arpaçay'a bağlı Okçuoğlu köyünde yaşayan Tanju Altay, mendereslerin Kars turizmine kazandırılmasını istedi.

Çok sayıda fotoğrafçının köylerine gelerek mendereslerin fotoğrafını çektiğini ifade eden Tanju Altay, "Menderesler Arpaçay'dan doğarak, köyümüzün sınırlarından kıvrım kıvrım süzülerek Hazar Denizi'ne dökülüyor. Mendereslerin köyümüz sınırından geçmesi köyümüze ayrıca bir güzellik katıyor. Yazın ayrı güzel, kışın ayrı güzel oluyor. Kışın yerli yabancı turistlerin köyümüze gelerek mendereslerin fotoğraflarını çekmesi bizi gururlandırıyor. Yazında ayrı güzel oluyor, çiçeklerin, kuş cıvıltılarının mendereslerle birleşmesi bir başka güzel oluyor. Buranın turizme kazandırılmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Arpaçay'dan doğan, yılan gibi kıvrılarak Aras Nehri ile buluşan menderesler, uzun yolculuktan sonra Hazar Denizi'ne dökülüyor.

Mendereslerin yılan gibi kıvrımları, meraların yeşili ve hayvan süreleriyle birleşmesi eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Her mevsim bir başka güzelliğe bürünen menderesler dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
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