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Kars'ta Zırhlı Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kars'ta Zırhlı Polis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen kazada zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si polis olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) KARS'TA ZIRHLI POLİS ARACIYLA OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2'Sİ POLİS 6 YARALI

KARS'ta zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaraladı.

Kaza, 07.30 sıralarında Kars-Erzurum kara yolu Havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Araçlardan çıkarılan 2'si polis, 6 yaralı ambulanslarla Harakani ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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