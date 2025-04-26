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Kars'ta Zırhlı Polis Aracının Karıştığı Kazada 6 Yaralı

Kars'ta Zırhlı Polis Aracının Karıştığı Kazada 6 Yaralı
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Kars-Erzurum kara yolunda meydana gelen kazada, zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 2'si polis toplamda 6 kişi yaralandı ve hastanelere sevk edildi.

KARS'ta zırhlı polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaraladı.

Kaza, 07.30 sıralarında Kars- Erzurum kara yolu Havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevkedildi. Araçlardan çıkarılan 2'si polis, 6 yaralı ambulanslarla Harakani ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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