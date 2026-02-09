Haberler

Kars'ta zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu. Kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Resul Reyzioğlu yönetimindeki 36 ABF 723 plakalı kamyonet, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Taşlıgüney köyü mevkisinde, Ali Demiral idaresindeki 28 K 1244 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Resul Reyzioğlu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye aracına ise sürücüsü öğrenilemeyen 25 SA 126 plakalı otomobil, 36 KB 066 plakalı kamyona da 55 YE 838 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada, 5 araçta hasar oluştu, jandarma ekipleri yolu bir süreliğine ulaşıma kapattı.

Sağlık ekiplerince, yaralı sürücü Resul Reyzioğlu, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
