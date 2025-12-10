Kars'ta 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda maddi hasar oluştu ve bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
Yağışın ardından buzlanmanın oluştuğu Mihralibey Köprüsü'nde 11 araç çarpıştı.
Maddi hasar oluşan araçlardan bazıları, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri, köprü girişinde sürücüleri uyardı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel