Haberler

KARS'TA YÜK TRENİ, KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yük treninin hemzemin geçitte bir kamyona çarpması sonucu 34 yaşındaki şoför Ali Sinan Çelik hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) KARS'TA YÜK TRENİ, KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ

KARS'ta yük treninin hemzemin geçitte taş yüklü kamyona çarptığı kazada şoför Ali Sinan Çelik (34), hayatını kaybetti.

Kaza, dün Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte meydana geldi. Seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitte Ali Sinan Çelik yönetimindeki taş yüklü kamyona çarptı. Kazada Sinan Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cansız beden otopsi işlemleri için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Okulda skandal! Kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler
Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

Başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi
İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu

İstanbul'a lapa lapa karın yağacağı gün belli oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 51 binden fazla aracı geri çağırıyor

Vahim hata! Dev otomobil markası binlerce aracı geri çağırdı
Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'ın kızına sevgi seli

Babasının izinden gidiyor! Mekana girince herkes ayağa fırladı