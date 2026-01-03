Haberler

Kars'ta devrilen yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ardahan'dan Kars'a giden yolcu otobüsü, Susuz ilçesinde devrildi. Kazada 17 kişi yaralanırken, yaralıların durumu stabil.

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, Ömer Soylu idaresindeki 34 SD 1421 plakalı yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Haberler.com
500

