Kars'ta ulaşıma kapanan 81 köy yolunun 67'si açıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 81 köy yolundan 67'si İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, 14 köy yolunun daha açılması için mücadele ediyor.
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 81 köy yolunun 67'si ulaşıma açıldı.
Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 81 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu.
İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 67 köy yolu ulaşıma açıldı. Ekipler 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Tipinin etkili olduğu bazı bölgelerde ekipler güçlükle çalışmalarını yürütüyor.
