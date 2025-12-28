Haberler

Kars'ta ulaşıma kapanan 81 köy yolunun 67'si açıldı

Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 81 köy yolundan 67'si İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, 14 köy yolunun daha açılması için mücadele ediyor.

Tipinin etkili olduğu bazı bölgelerde ekipler güçlükle çalışmalarını yürütüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
