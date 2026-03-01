Haberler

Kars'ta kar ağırlığına dayanamayan çatının çökmesi güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir büyükbaş besi ahırı çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayda bir hayvan telef olurken, diğerleri kurtarıldı.

Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü, çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karadağ Mahallesi'ndeki Beritan Mencütekin'e ait büyükbaş besi ahırında yoğun kar yağışı nedeniyle çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Çökme sırasında bir büyükbaş hayvan telef olurken, diğer hayvanlar çatı tamamen çökmeden kurtarıldı.

Çatının çökme anı ve hayvanların kurtarılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

Komşuda deprem! Komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak