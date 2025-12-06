Kars'ta yiyecek arayan kurt yerleşim yerine indi
Soğuk hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, Kars'ın Digor ilçesinde insan yerleşimine yakın bir bölgede görüntülendi. Bir kurt, yiyecek aramak için ilçe girişine kadar indi ancak karga sürüsünün rahatsız etmesiyle oradan uzaklaştı.
Kars'ın Digor ilçesinde yiyecek arayan bir kurt, soğuk hava nedeniyle yerleşim yerine indi.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor.
İlçe girişinde yiyecek arayan bir kurt, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Bir süre bölgede dolaşan kurt, daha sonra ilçe çöplüğüne yöneldi. Karga sürüsünün rahatsız etmesi üzerine kurt, kısa süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel