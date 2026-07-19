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Kars'ta yıldırım isabet eden 26 koyun telef oldu

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde yıldırım isabet eden koyun sürüsünde 26 hayvan telef oldu. Besici Haldem Kaya'ya ait sürüye yıldırım düşmesi sonucu telef olan hayvanlar için Tarım Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 26 koyun telef oldu.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bazı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

Kümbetli köyü yaylasında Haldem Kaya'ya ait koyun sürüsüne arazide otlatılırken yıldırım isabet etti, 26 küçükbaş hayvan telef oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye giderek incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Kars İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cumhur Erkaya da besiciyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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