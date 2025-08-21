Kars'ta Yaban Hayvanları Görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yaban hayvanları, yaz sıcaklarında göletlerde serinlerken ve ağaçlarda dolaşan kızıl sincaplar ile görüntülendi.
Sarıçam ormanlarıyla yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan ilçede, Hançerli düzündeki göletlere gelen angutlar, hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu bölgede yüzerek serinledi.
İnönü Mahallesi'ndeki Harun Hayali Millet Bahçesi'nde ise kızıl sincapların ağaç dallarında gezinip zaman zaman da ağaç kabuklarıyla beslenmesi görüntülendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel