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Kars'ta uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonda zanlı tutuklandı

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Kars'ta ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Zanlının evinde bir miktar sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda daha önce belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda M.K. (27) gözaltına alındı.

Zanlının evinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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