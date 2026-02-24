Haberler

Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında sentetik uyuşturucu, para ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir iş yerine düzenlenen operasyonda G.Ş.O (56), E.H (20) ve T.Y (19) gözaltına alındı.

Polis ekiplerince iş yerinde yapılan aramada, 10 parça halinde peçeteye emdirilmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, suçtan elde edildiği düşünülen 10 bin 375 lira para ve 50 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

