KARS'ta uyuşturucu operasyonu: 205 gram metamfetamin ele geçirildi

KARS'ta polisin bir iş yerine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, narkotik köpeği Zeus ile yapılan aramada 205 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki bir iş yerinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda narkotik köpeği 'Zeus' ile arama yapıldı. Zeus'un tepki verdiği noktada, iki parça halinde gizlenmiş toplam 205,86 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilip Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Y.E. (42) tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
