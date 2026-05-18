Kars'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı
Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda A.K (47) gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 5 parça halinde toplam 17,10 gram sentetik uyuşturucu, 16 içimlik peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve cam aparat ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.