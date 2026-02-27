Haberler

Tuzlama aracı kayarak yoldan çıktı

Tuzlama aracı kayarak yoldan çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Karayolları'na ait tuzlama aracı yoldan çıkıp devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve hastaneye kaldırıldı.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde Karayolları'na ait tuzlama aracı yoldan çıkıp devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kars'ın Arpaçay ilçesi Doğruyol köyü yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı sonrası yolda buzlanmayı önlemek için çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait tuzlama aracı, kayıp şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sürücüyü kurtardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, Arpaçay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti
Sergen Yalçın yine gecelerde! Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi pişman etti

Fotoğraf çekilmek isteyen valeyi bin pişman etti