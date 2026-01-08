Haberler

Kars'ta manevra yapan tren çocuğa çarptı

Kars'ta manevra yapan tren çocuğa çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta geri manevra yapan bir tren, 16 yaşındaki İ.Y.'ye çarptı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, genç hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

KARS'ta geri manevra yapan trenin çarptığı genç, ağır yaralandı.

Olay, merkez Halitpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Geri manevra yapan tren, İ.Y.'ye (16) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.Y., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı

Suriye ordusu, Halep'te PKK/YPG işgalindeki bölgeye girmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Manisa'da çöken yolda insan kafatası ve kemikler bulundu

Çöken yolda bulundu, ekipler hemen alarma geçti
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu

Başkanlığa seçildi, ilk icraati kulübün ismini ve logosunu değiştirmek oldu
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı

ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada karar
Şakır şakır yağan yağmura aldırmayan Abraham'ın hareketleri gülümsetti

Şakır şakır yağan yağmura aldırmadı, tek başına dans etmeye devam etti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu