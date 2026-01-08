Haberler

Kars'ta manevra yapan tren çocuğa çarptı

Güncelleme:
Kars'ta geri manevra yapan trenin çarptığı 16 yaşındaki İ.Y. ağır yaralandı. Olay yerinde sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi, genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Halitpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Geri manevra yapan tren, İ.Y.'ye (16) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.Y., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
