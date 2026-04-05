Kağızman-Ağrı kara yolunda karla mücadele çalışması devam ediyor
Kars'ın yüksek bölgelerinde etkili olan kar ve tipi, Kağızman-Ağrı kara yolunu 5 gündür ulaşıma kapatmış durumda. Karayolları ekipleri, yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığını aşmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.
Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kağızman- Ağrı kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kentin yüksek kesimlerde kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 gün önce araç trafiğine kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu yolda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik