Kars'ta Terör Örgütüne Ait Sığınak Ele Geçirildi

KARS İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kağızman ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü mensuplarına ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Kağızman kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetlerinde bir sığınak bulundu. Ekipler tarafından bölgede yapılan detaylı incelemelerde, sığınağın yakınında toprağa gömülü halde 1 RPK-47 makineli tüfek, 1 MG-3 makineli tüfek, 1 PNR-18 tek atımlık lav silahı, 3 RPG-7 anti-tank harp başlığı ve motoru, 2 RPG-7 sevk fişeği, 2 DM-11 anti-personel kara mayını, 1 MKE yapımı savunma tipi el bombası, 144 boş PKM/Bixi mayonu, 12 boş MG-3 mayonu, 19 AK-47 şarjörü, 451 çeşitli çaplarda fişek, 1 palaska, 1 kütüklük, 1 kazma, 1 kürek ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen silah ve mühimmatın 28 Ekim 2020 tarihinde bölgede düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 bölücü terör örgütü mensubuna ait olduğu belirlendi.