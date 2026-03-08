Kars'ta iki grubun taşlı ve sopalı kavgası güvenlik kamerasında

Kars'ta iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstasyon Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle gruplar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun birbirlerine taş ve sopalarla saldırması, daha sonra bir grubun kaçması diğerlerinin ise kovalaması yer alıyor.