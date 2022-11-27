Kars'ta "sosyal medya paylaşımı" kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntü nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kars'ın Selim ilçesinde, sosyal medyada paylaşılan görüntü nedeniyle iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu "beni bul" notuyla sosyal medyada paylaşan O.D. ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, O.D, U.D, ve Ö.K. yaralandı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan O.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak: AA / Güncel Selim Kars Güncel Haberler

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