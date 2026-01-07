Haberler

Kars'ta Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı baraj dondu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta sıcaklıkların sıfırın altında 31 dereceye kadar düşmesiyle, Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Bu durum, bölgede Eskimo usulü balık avcılığını olumsuz etkiledi.

Kars'ta etkili olan soğuklar Eskimo usulü balık avcılığının yapıldığı barajı dondurdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü kentte birçok sulak alan buz tuttu.

Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerindeki içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplanan baraj ve çevresi dronla görüntülendi.

Çevredeki köyde yaşayanlar, buzla kaplanan barajda zaman zaman Eskimo usulü balık avcılığı da yapıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu