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Kars'ta Soğuk Hava ve Karla Kaplı Doğada Yaban Hayvanları Zor Anlar Yaşıyor

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Kars'ta kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, özellikle Yeşilbaş ördekleri Kars Çayı'nda yiyecek aradı. Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 8 dereceye inerek çeşitli don olaylarına yol açtı.

Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.

Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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