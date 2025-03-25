Kars'ta Soğuk Hava ve Karla Kaplı Doğada Yaban Hayvanları Zor Anlar Yaşıyor
Kars'ta kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye düştü. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, özellikle Yeşilbaş ördekleri Kars Çayı'nda yiyecek aradı. Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 8 dereceye inerek çeşitli don olaylarına yol açtı.
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.
Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.
Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel