Haberler

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü ve yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi. Kenti etkisi altına alan soğuk havada bitkiler, ağaçlar ve park halindeki araçlar kırağıyla kaplandı.

Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte bitkiler ve ağaçlar kırağı ile kaplandı.

Digor ilçesinde bazı besiciler hayvanlarını kırağı ile kaplanan arazide otlattı.

Bu arada Dağpınar beldesinde de sis etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilçede, araç camları ile bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlar park halindeki araçlarının üzerine battaniye ve kilim örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Acısu ve Sarıkamış deresinin yüzeyi ise soğuk havanın etkisiyle tamamen dondu.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
Çalışmalarda sona gelindi! Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor

Milyonlarca çalışanın izin düzeni kökten değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun

Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki

Bu pozisyon pahalıya patladı! Taraftarlardan büyük tepki
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
1 ay içinde 3 kez tutuklanan Arif Kocabıyık, yine tutuklandı

1 ay içinde 3 kez tutuklanmıştı! Sonu yine aynı oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.