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Kars'ta silajlık mısır hasadı sürüyor

Kars'ta silajlık mısır hasadı sürüyor
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Kars'ta kış mevsiminde büyükbaş hayvanların yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen silajlık mısırın hasadı sürüyor.

Kars'ta kış mevsiminde büyükbaş hayvanların yem ihtiyacının karşılanması amacıyla ekilen silajlık mısırın hasadı sürüyor.

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Akyaka ilçesi ve köylerinde üreticiler, nisan ayında ektikleri silajlık mısırları yaklaşık 3-4 aylık yetişme sürecinin ardından hasat ediyor.

Traktörlere takılan silaj makineleriyle biçilen mısırlar römorklara doldurularak işletmelere taşınıyor. Burada traktörlerle sıkıştırılan mısırlar, hava almayacak şekilde naylonla kapatılarak kışın hayvanların beslenmesinde kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

Üretici Burhan Erkılıç, AA muhabirine, silajlık mısırı nisan ayının 20'si gibi ektiklerini, hasada ise eylül ayının 10'u gibi başladıklarını söyledi.

Ekimden sonra tohumları toprağa bıraktıklarını, ilaçlama, ara çapa ve sulamayla birlikte gübreleme yaptıklarını anlatan Erkılıç, mısırları silaj makinesiyle biçtikten sonra römorklarla işletmelerine taşıdıklarını belirtti.

Erkılıç, silajlık mısırın hem süt hem de besi hayvancılığında kullanıldığını ifade ederek, "Bu yıl bizim için iyi oldu. Dekar başına 7-8 ton alıyoruz. Ancak bazı bölgelerimizi dolu vurdu, o da verimi etkiledi oralarda 3-4 ton alıyorlar." dedi.

Kaynak: AA
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