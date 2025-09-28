Kars'ta Silahlı ve Sopalı Kavga: 5 Yaralı, 6 Gözaltı
Kars'ın Digor ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Dağpınar beldesinde dün 5 kişinin yaralandığı akrabalar arasındaki kavgaya karışanların yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, B.E, K.C.T, M.E, A.E, B.E. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı beldede, şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel