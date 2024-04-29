Kars'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kars'ta yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Digor ilçesinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.
Kars'ta eş zamanlı düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Digor ilçesinde kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı tespit edildi.
Şüphelilere yönelik 4 ayrı adrese, 12 ekip, 65 personelle eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yakalanan E.Ö, K.B.Ö, L.Ö ve M.F.Ö'nün adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 34 tabanca fişeği ve 4 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.