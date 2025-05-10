Kars'ta Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kars'ın Akyaka ilçesinde aniden başlayan sağanak ve dolu nedeniyle bazı evler ve iş yerleri su altında kaldı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, tren yolu hattı da etkilenerek sular altında kaldı. Akyaka Belediyesi, taşkın ve sel sularını tahliye etmek için çalışmalara başladı.
Kars'ta sağanak ve dolu nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Akyaka ilçesinde aniden etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşurken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Akyaka-Kars tren yolu hattı sular altında kaldı, taşkın nedeniyle ilçe merkezindeki bazı caddelerde taş ve toprak yığınları oluştu.
Akyaka Belediyesi ekipleri sel sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel