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Kars'ta Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kars'ta Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Güncel Haberler

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sağanak etkisini sürdürüyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, cadde ve sokaklarda taşkına neden oluyor. Öğleden sonra bastıran dolu nedeniyle kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da araçlarını, üstüne battaniye ile örterek doludan korumaya çalıştı. Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünde de şiddetli sağanak nedeniyle bir evi su bastı. Su baskını nedeniyle evdeki eşyalar zarar gördü.

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sağanak etkisini sürdürüyor. Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, cadde ve sokaklarda taşkına neden oluyor.

Öğleden sonra bastıran dolu nedeniyle kent merkezindeki yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da araçlarını, üstüne battaniye ile örterek doludan korumaya çalıştı.

Susuz ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünde de şiddetli sağanak nedeniyle bir evi su bastı. Su baskını nedeniyle evdeki eşyalar zarar gördü.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel

Susuz Kars Güncel Haberler

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