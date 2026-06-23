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Kars-Selim karayolunda dolu ve fırtına etkili oldu

Kars-Selim karayolunda dolu ve fırtına etkili oldu
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Kars'ta akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu, çevreyi beyaz örtüyle kaplarken görüş mesafesini azalttı. Sürücüler araçlarını korumak için yol kenarına park etti, bazıları benzin istasyonlarına sığındı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması konusunda uyardı.

Selim karayolunda etkili olan şiddetli dolu yağışı nedeniyle sürücülere zor anlar yaşadı.

Kars'ta akşam saatlerinde aniden bastıran dolu, kısa sürede çevreyi beyaz örtüyle kaplarken, görüş mesafesi de önemli ölçüde azaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler, araçlarını dolunun zararlarından koruyabilmek için yol kenarlarına park etti. Bazı sürücüler ise benzin istasyonlarına sığınarak yağışın etkisinin azalmasını bekledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yetkililer vatandaşların dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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