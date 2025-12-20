Kars'ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Kars'ta bulunan Selahattin Filtekin Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
KARS'ta trafikte seyir halinde olan otomobil, alev aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay, saat 14.00 sıralarında Ortakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde ilerleyen B.C. idaresindeki 27 BB 161 plakalı otomobil, Kazım Karabekir Paşa Kavşağı'na geldiğinde motor kısmından alev aldı. B.C., aracı yol kenarına çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken; otomobilde hasar oluştu.
Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,
