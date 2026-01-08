Kars'ta servis beklerken başına buz kütlesi düşen öğrenci ağır yaralandı
Şehitler Mahallesi Volkan Sokak'ta okul servisini bekleyen 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki H.N.E.'nin başına, 7 katlı bir binanın kombi bacasından sarkan buz kütlesi düştü.
Buz kütlesinin düşmesiyle ağır yaralanan kız öğrenci, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Beyin kanaması şüphesiyle ameliyata alınan H.N.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
