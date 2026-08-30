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Kars'ta selin geliş anı kameraya yansıdı

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Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak ve dolu sonrası meydana gelen sel, cep telefonuyla kaydedildi. Dere Mahallesi'nde ani gelen sel suları tarım arazilerine zarar verdi; belediye ekipleri çalışma başlattı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde selin geliş anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun yağış nedeniyle Kağızman ilçesinde sel meydana geldi.

Dere Mahallesi'nde aniden gelen ve çok sayıda ağaç parçasını taşıyan sel suları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sel sularının geçtiği bölgedeki tarım arazileri zarar gördü.

Kağızman Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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