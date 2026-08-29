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Kars'ta Sel: Mahsur Kalan Büyükbaş Hayvanlar Kurtarıldı

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Kars'ın Akyaka ilçesinde şiddetli yağış sonucu oluşan selde, İncedere köyünde büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı. Yollar suyla kaplanırken, yetiştiriciler hayvanlarını güvenli alana geçirmek için zor anlar yaşadı; suyun azalmasıyla hayvanlar farklı bir bölgeden karşıya geçirildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan sel nedeniyle bir köyde büyükbaş hayvanlar mahsur kaldı.

İncedere köyünde şiddetli yağış ve doluyla birlikte sel meydana geldi.

Derelerin taşması sonucu yollar suyla kaplandı.

Köy yolunun diğer tarafında kalan hayvanlarını güvenli alana geçirmek isteyen sahipleri, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yetiştiriciler, bir süre suyun azalmasını bekledi, ardından farklı bir bölgeden hayvanlarını karşıya geçirdi.

Kaynak: AA
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