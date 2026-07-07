Haberler

Kars'ta sel; ev, ahır ve tarım arazileri zarar gördü

Kars'ta sel; ev, ahır ve tarım arazileri zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Polatköyü’nde ev ve ahırlar su altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü. Ulaşımda aksamalar yaşandı, temizlik çalışmaları başlatıldı.

KARS'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan sağanak, sele dönüştü. Bazı ev ve ahırlar su altında kaldı, tarım arazileri zarar gördü.

Arpaçay ilçesine bağlı Polatköyü'nde etkili olan sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Yoğun yağışın ardından derelerin taşmasıyla köyde bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Taşkın nedeniyle köyde yaşam olumsuz etkilenirken, tarım arazilerinde de taşkın kaynaklı hasar oluştu. Bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı. Sel sularının çekilmesinin ardından zarar gören alanlarda temizlik çalışmalarına başlandı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının başlatılmasının beklendiği öğrenilirken, köylüler selin yol açtığı zararların giderilmesi için yetkililerden destek talebinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı