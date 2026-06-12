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Kars'ta sel 5 köyde hasara yol açtı

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Kars'ta etkili olan sağanak yağış sonrası 5 köyde sel meydana geldi. Harmanlı köyü yolu ulaşıma kapanırken, ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu. AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel, 5 köyde hasara neden oldu.

Merkeze bağlı Mezra, Susuz ilçesine bağlı Harmanlı ve Yolboyu ile Arpaçay ilçesine bağlı Atçılar ve Akçalar köylerinde sel meydana geldi.

Harmanlı köyü yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu, kümes hayvanları telef oldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekipleri sel sularının evlere ulaşmasını önlemek için çalışma başlatırken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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