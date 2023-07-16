Kars'ta pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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Kars'ta F.Ö. yönetimindeki pikap ile E.T. idaresindeki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kars'ta pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
F.Ö. yönetimindeki 06 CET O36 plakalı pikap, Hakim Ali Rıza Aslan Caddesi'nde E.T. idaresindeki 38 EE 876 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ç.C, D.P.Ö, V.Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel