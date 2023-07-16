Kars'ta pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kars'ta F.Ö. yönetimindeki pikap ile E.T. idaresindeki minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.