Kafkas Üniversitesinde buzağı ölümlerinin önlenmesinde ozon tedavisinin etkisi araştırılıyor

Kars'taki Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesinde yürütülen "Buzağı Ozon Tedavi Ünitesi Projesi" ile buzağı ölümlerinin önlenmesinde ozon tedavisinin etkisi araştırılıyor.

Kafkas Üniversitesince hazırlanan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklenen "Buzağı Ozon Tedavi Ünitesi Projesi" hayata geçirildi.

Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yürütülen proje kapsamında ilk etapta ozon tedavisi için ishal ve buna bağlı olarak koma halinde gelen 5 buzağı kabul edildi.

Dünyaya yeni gelen 5 buzağı, ozon tedavi ünitesinde tedaviye alındı. Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Umut Batı ve Dr. Öğr. Üyesi Mert Sezer'in yürütücülüğünde tedavi altına alınan buzağıların her aşaması yakından takip ediliyor.

"Ozon tedavisi standart tedavinin yanında bağışıklık sistemini destekleyici"

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Umut Batı, AA muhabirine, kırsaldaki hayvancılığın desteklenmesi amacıyla Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü ile Doğu Anadolu Projesi işbirliğinde "Buzağı Ozon Tedavi Ünitesi Projesi"ni hazırladıklarını söyledi.

Projenin, Veteriner Fakültesinde hayata geçirildiğini ve buzağıların ozon tedavisine başlandığını anlatan Batı, "Projemiz süresince buzağılarda 0-28 günlük ishal ve buna bağlı olarak koma halinde gelen buzağılarda ozon tedavisi ve standart tedaviyi birlikte yürütüyoruz. Ozon tedavisi normal standart tedavinin yanında bağışıklık sistemini destekleyici, bununla birlikte vücuttaki antiviral, antioksidan, antifungal, antiparaziter etkinlikleriyle beraber bilimsel olarak etkinlikleri kanıtlanmış durumda. Biz de buzağılardaki tedavi maliyetini düşürmek, tedavi süresini kısaltmak ve hayatta kalma şanslarını arttırmak için neonatal sepsis (yenidoğanlarda kan enfeksiyonu) buzağılarda standart tedaviye ek olarak ozon tedavisini üniversitemiz bünyesinde başlattık." dedi.

Batı, hasta sahiplerinden herhangi bir ek ücret talep edilmediğini, tedavi maliyetlerinin proje bütçesinden karşılandığını ifade etti.

Kırsaldaki çiftçileri destekleyip Kars bölgesindeki "neonatal sepsis"e bir çözüm arayışında olduklarını ifade eden Batı, "Yaptığımız proje Türkiye'de ve dünyada aslında neonatal sepsise (yenidoğanlarda kan enfeksiyonu) karşı buzağılarda ozon tedavisi ilk defa çalışılıyor. Çalışmamız kapsamında klinik iyileşmeler gayet bariz bir şekilde gözüküyor. Bunu klinik haricinde bilimsel raporlamayla, ileri laboratuvar analizlerle de ortaya koymayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"İyileşme süresi daha hızlı"

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mert Sezer de hayvan hastanesine gelen buzağıları değerlendirerek ozon tedavisi uyguladıklarını anlattı.

Sezer, kilosuna, vücuttaki sıvı kaybına, klinik bulgularına ve analiz sonuçlarına göre rutin tedaviye başladıklarını, gerekli hallerde buzağıların yoğun bakıma alındığını dile getiren Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vücut sıcaklığının düşmesini engellemek, yeterli olan oksijen desteğini sağlamak adına yoğun bakım kabinlerinde tedavileri devam ediyor. Gün içerisinde bakımları, beslemeleri yapılıyor. Zaten vücuttaki sıvı kaybını dengeledikten sonra da asıl önemli olan ozon tedavisini yapıyoruz. Proje ekibindeki hocalarımızla yapmış olduğumuz literatür taramalarına göre belli doz aralıklarımız var. Bu doz aralıklarına göre serumu ozonlayıp damar yoluyla verip sistemik etkisini kontrol ediyoruz."

Sezer, projeden umutlu olduklarını dile getirerek, "Ozon tedavisinin etkinliği beşeri sahada kanıtlanmış ama hayvanlarda özellikle buzağılarda dünyada ve Türkiye'de buna benzer bir çalışma söz konusu değil. Biz de bu durumu gerekli yerlere bildirdikten sonra Prof. Dr. Hüsnü Kapu Rektör hocamızın da desteğiyle böyle bir çalışmayı başlattık. Gördüğümüz görüntüye göre iyileşme süresi daha hızlı. Buzağılarımız daha kısa sürede tedaviye cevap verebiliyor. Bu projeden açıkçası umutluyuz zaten hedef kitlemiz kırsal kesimdir." ifadelerini kullandı.