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Kars'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

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Kars'ta orman yangınlarını önlemek amacıyla, izinli alanlar ve yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilik koordinasyonunda alınan kararlar arasında mesire yerlerinde gece giriş yasağı, kamp ve çadır kısıtlaması ile havai fişek ve dilek balonu kullanımının yasaklanması da yer alıyor.

Kars'ta orman yangınlarının önlenmesi amacıyla izinli alanlar ile yetkili kişiler dışında ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Yardımcısı Şeyma Aktaş Semiz başkanlığında "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı"nın yapıldığı bildirildi.

Ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı toplantıda, şu kararlar alındı:

"Kars'ta bulunan Soğuksu Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara 1 Temmuz'dan 31 Ekim'e kadar görevli personel haricinde girişlerin yasaklanması, Kars ili ve ilçelerinde bulunan ve girişlere izin verilen mesire yerlerine akşam saat 20.00'den sabah saat 08.00'e kadar girişlerin yasaklanması, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri veya mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımına izin verilmemesine karar verilmiştir."

Kars Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Sağlık İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Meteoroloji Müdürlüğü ve Aras EDAŞ yetkililerinin katıldığı toplantıda kurumların araç ve ekipmanlarının da kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesine karar verildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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