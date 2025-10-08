Haberler

Kars'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangında 1,5 Hektar Alan Zarar Gördü

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Mescitli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri ve yerel halkın iki saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Mescitli köyü Ereğli Tepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, İlçe Özel İdaresi, AFAD, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin de destek verdiği 2 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
