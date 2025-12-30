Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 7 köy yolu açıldı.

Kentte özellikle yüksek noktalarda kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşıma kapanan 7 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi çalışma yaptı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.