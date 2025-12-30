Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı
Kars'ta yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 7 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel