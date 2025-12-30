Haberler

Kars'ta kar nedeniyle kapanan köy yolları açıldı

Güncelleme:
Kars'ta yüksek noktalarda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan 7 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 7 köy yolu açıldı.

Kentte özellikle yüksek noktalarda kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Olumsuz hava koşulları yüzünden ulaşıma kapanan 7 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi çalışma yaptı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
