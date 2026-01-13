Haberler

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 15 araç, Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ekiplerin 7/24 çalıştığını duyurdu.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yollarda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar ile tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun tipi nedeniyle Arpaçay'da mahsur kalanların imdadına Özel İdare ekipleri yetişti. Yolda kalan 15 araç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Muhammed Burak Akköz, AA muhabirine, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyleyerek, "Yoğun tipi var. Şu anda 15 aracı ekiplerimiz kurtardı. Ekiplerimiz 7/24 esaslı çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
