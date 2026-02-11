Kars'ta kara saplanan öğrenci servisi kurtarıldı
Kars'ın Borluk köyünden 30 Ekim Mahallesi'ne giden servis aracı yoğun tipi nedeniyle kara saplandı. Kars İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle minibüsü kurtardı.
KARS merkeze bağlı Borluk köyünden, 30 Ekim Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis aracı, tipi nedeniyle kara saplandı. Araç, iş makinesiyle kurtarıldı.
Kars'a Borluk köyünden, 30 Ekim Mahallesi'nde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsü yoğun tipi sebebiyle kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine Kars İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler kısa sürede bölgeye sevk edildi. İş makinesine bağlanan halatla minibüs bulunduğu yerden kurtarıldı.
Haber: Volkan KARABAĞ/KARS,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel