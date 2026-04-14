Haberler

Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, bölgede kış koşullarını yeniden hatırlattı. Vatandaşlar araçlarındaki karları temizlerken, Nisan ayında yaşanan bu durum hakkında düşüncelerini paylaştı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

İlçede etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla her taraf beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Sürücüler yoğun yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Soner Yaşar, kar yağışına alıştıklarını belirterek, "Nisan ayının ortasındayız kar yağışı hala devam ediyor. Millet denize giriyor, biz burada karla mücadeleye devam ediyoruz." dedi.

Zekeriya Kaya ise bereketli bir sezon beklediklerini dile getirerek, "Nisan ayı kar, kış devam ediyor, inşallah bereketli olur." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

